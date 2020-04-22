Çin'den Mars hamlesi: İlk keşif misyonunun adını duyuracak Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'den Mars'a gönderilecek keşif aracına ilişkin ilk adımı attığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'den Mars'a gönderilecek keşif aracına ilişkin ilk adımı attığını duyurdu.Pekin yönetimi, ülkenin ilk Mars keşif misyonunun adı ve logosunu 24 Nisan'da duyuracağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'den Mars'a gönderilecek keşif aracına ilişkin ilk adımı attığını duyurdu. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in ilk Mars keşif misyonunun adı ve logosunu, 24 Nisan Çin Uzay Günü'nde halka açıklayacağını duyurdu. Çin'in Mars keşif misyonu hedefi; tek bir fırlatma ile yörünge ve iniş denetimi yapmak, gezegeni küresel ve kapsamlı olarak araştırmak ve Mars'ın yüzeyindeki önemli bölgelerde ayrıntılı incelemelerde bulunmak.

GEÇEN YIL MARS'A KEŞİF TESTİ YAPILMIŞTI

Öte yanda, Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou kentinin Huaylay ilçesinde dünyadaki yer çekiminin üçte birine sahip çalışma alanında geçen yılın Kasım ayında "Mars'a iniş deneyi" yapılmıştı. Çin Ulusal Uzay İdaresi Sistem Mühendisliği Departmanı Direktör Yardımcısı Zhao Jina, bu yıl Mars'a uzay keşif aracı göndereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: DHA