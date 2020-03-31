Çin'den küresel piyasalara moral Koronavirüs salgını sonrası piyasalar için ilk olumlu ve gelecek için umut veren veri Çin'den geldi.

Koronavirüs salgını sonrası piyasalar için ilk olumlu ve gelecek için umut veren veri Çin'den geldi. Şubatta virüs etkisiyle sert daralan imalat ve hizmet sektörü aktivitesi mart ayında sert bir şekilde toparladı. Kaynak: Dunya.com