Çin'den Kovid-19 eleştirilerine "virüs her yerde çıkabilir" cevabı

Çin'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yöneltilen eleştirilere, "virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" cevabı verildi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın sebebiyle diğer ülkeler gibi Çin'in de bir "kurban" olduğu ve "suçlu olmadığı" belirtildi. Açıklamada, Kovid-19'un dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği vurgulanırken, "Kovid-19, insanlığın ortak düşmanıdır." ifadesine yer verildi. Salgından Çin'in sorumlu tutulmasına veya bunun bedelinin Çin'e ödetilmesine dair yasal bir dayanak bulunmadığına işaret edilen açıklamada, uluslararası hukuk ve sağlık düzenlemelerinin salgın nedeniyle ulusal bir sorumluluk için temel oluşturmadığı değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, "Çin'in salgın sebebiyle özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiği" görüşleri karşısında, dünyada daha önce yaşanan salgın hastalıklar anımsatılarak, H1N1 gribi, AIDS (HIV) ve deli dana hastalığı gibi salgınlar ile ilgili sorumluluğu bulunanların ve tazminat ödemesi gerekenlerin de sorgulanması istendi. İlk Kovid-19 vakasının Vuhan'da çıkmasının "virüsün Vuhan merkezli olduğu" anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, bağımsız uluslararası soruşturma heyetinin Çin'i ziyaret etmesinden korkulmadığı kaydedildi. Açıklamada, Kovid-19'un insan yapımı değil, doğal bir felaket olduğu bildirildi. ABD'den Çin'e "Kovid-19" suçlamaları ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi. Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı. Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti. Pompeo, 29 Nisan'da virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin Çin'e "biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması" çağrısı yapmıştı. Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor. Kaynak: AA