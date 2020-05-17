Çin'den, Koronavirüs'ün Yayılmasının Nedeni ile İlgili Açıklama Geldi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'den, Koronavirüs'ün Yayılmasının Nedeni ile İlgili Açıklama Geldi!

Koronavirüs tehlikesinin yayılması hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Çin, Koronavirüs tehlikesinin bu kadar yayılmasının sorumlusunu açıkladı.

Çin'den, Koronavirüs'ün Yayılmasının Nedeni ile İlgili Açıklama Geldi!
17.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:47

Koronavirüs tehlikesinin yayılması hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Çin, Koronavirüs tehlikesinin bu kadar yayılmasının sorumlusunu açıkladı.

Dünyanın son zamanlardaki en önemli konusu olan Koronavirüs, hala tehdit saçmaya devam ediyor. Yetkililer, önümüzdeki bir iki yılı bu virüsle beraber geçireceğimizi söylerken, virüsün asıl şüphelileri ve bu kadar yayılmasına izin verenler ortada yoktu. Bu konuda ABD'den ciddi açıklamalar gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda açık açık Çin'i suçlayan ABD, pekte haksız sayılmaz. O zaman yaptığı açıklamada Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün bir süre gizlendiğini söyleyen ABD yetkililerinin iddiaları karşılıksız kalmadı. Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlarda Wuhan'daki yetkililerin virüs ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.

Açıklamayı yapan Dr. Zhong yerel yetkililerin gerçekleri söylemenin hoşlarına gitmediğini iletti ve şu sözleri ekledi :

"O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı... Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı... Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Covid-19'un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız. Çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz."

Vakanın nasıl ortaya çıktığı hala bilinmiyor. Ancak burada ABD'nin iddialarında pek de haksız olmadığını görüyoruz. Bakalım Koronavirüs ile ilgili ne gibi bilgiler ortaya çıkacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı Haber
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Haber
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı bölgesindeki askerlerle birlikte iftar yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı bölgesindeki askerlerle birlikte iftar yaptı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ersin Korkut Michael Jackson
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ilgın Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Çin'den, Koronavirüs'ün Yayılmasının Nedeni ile İlgili Açıklama Geldi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 22:40:36. #1.15#
title