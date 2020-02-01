Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama
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Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama

Çin, koronovirüsünün giderek yayılması üzerine evlilik planları yapanların düğünlerini ertelemelerini, yakınları ölenlerin ise cenaze törenlerini kısıtlamalarını istedi.

01.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:52
Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama

Çin, koronovirüsünün giderek yayılması üzerine evlilik planları yapanların düğünlerini ertelemelerini, yakınları ölenlerin ise cenaze törenlerini kısıtlamalarını istedi.


Virüsten ölenlerin sayısının 259'u, vaka sayısının 12 bini bulması dolayısıyla Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insanları toplu halde bir araya getiren düğün ve cenaze törenleri için gerekli önlemlerin alınması istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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