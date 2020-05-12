Çin'den koronavirüs araştırması: 285 koronavirüs hastası virüse karşı antikor geliştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'den koronavirüs araştırması: 285 koronavirüs hastası virüse karşı antikor geliştirdi

Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Chongqinq Tıp Üniversitesi'nde (Chongqing Medical University) yapılan bir araştırmada, 285 koronavirüs (Covid-19) hastasının yüzde 95'inin virüsle savaşan her iki tipte bağışıklık hücreleri geliştirdiği belirtildi.

Çin'den koronavirüs araştırması: 285 koronavirüs hastası virüse karşı antikor geliştirdi
12.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:49

Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Chongqinq Tıp Üniversitesi'nde (Chongqing Medical University) yapılan bir araştırmada, 285 koronavirüs (Covid-19) hastasının yüzde 95'inin virüsle savaşan her iki tipte bağışıklık hücreleri geliştirdiği belirtildi.

Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Chongqinq Tıp Üniversitesi'nde (Chongqing Medical University)salgına ilişkin bir araştırma gerçekleştirildi.  Chongqing Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, 285 Covid-19 hastasının kanını bağışıklık hücreleri belirtileri için takibe aldı.  Antikorlar, belli bir patojene yanıt olarak vücudun benzersiz bir şekilde geliştirdiği bağışıklık hücreleridir. Daha önce Covid-19'a neden olan gibi virüs ya da bakteriyle karşılaşılmaması durumunda, vücutta ona karşı antikor bulunmuyor.  Çoğu enfeksiyona karşı yanıt olarak vücut, tekrar karşılaşılması halinde bir enfeksiyonu tanıyıp hedef alacak bu özel 'silahları' üretmeye başlar.

ENFEKSİYONLARA KARŞI 2 TİP ANTİKOR ÜRETİLDİ

İngiliz medyasının haberine göre, enfeksiyonlara karşı 2 tip antikor üretildiği ve bunların,  immünoglobulin M (IgM) ve immünoglobulin G (IgG) olduğu ifade edilirken; IgM'nin enfeksiyondan sonra erken safhada üretildiği belirtildi. IgM antikorlarının yavaş yavaş yok olmadan önce kısa bir koruma sağladığı ve hastaların sadece yüzde 40'ının, enfeksiyondan sonraki ilk hafta içinde IgM antikorları geliştirdiği ifade edildi.

VİRÜSE KARŞI ANTİKOR GELİŞTİRİLİYOR

Öte yandan hastaların 2 hafta boyunca gözlem altındayken, yüzde 95'inin saptanabilir seviyelerde antikor geliştirdiği de ifade edildi. Daha da önemlisi hepsinin, uzun süreli koruma potansiyeline sahip tip olan ve geliştirmesi daha uzun süren IgG antikorlarını geliştirdiği belirtildi. Bunu izleyen bir çalışmada ise araştırmacıların diğer 69 hastadan kan aldığı ve 20 gün içerisinde, anne-kız olan 2 hasta hariç hepsinin antikor ürettiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu Haber
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti Haber
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Can Bartu Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Çin'den koronavirüs araştırması: 285 koronavirüs hastası virüse karşı antikor geliştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:46:40. #1.14#
title