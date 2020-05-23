Çin'den Korkutan Haber Geldi: Koronavirüs Mutasyon Geçirdi
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Çin'den Korkutan Haber Geldi: Koronavirüs Mutasyon Geçirdi

Hastalığın merkezi olarak kabul edilen Çin'den korkutucu bazı haberler geldi.

Çin'den Korkutan Haber Geldi: Koronavirüs Mutasyon Geçirdi
23.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:48

Hastalığın merkezi olarak kabul edilen Çin'den korkutucu bazı haberler geldi. Ortaya çıkan bazı sızıntılara göre, Koronavirüs kimi yerlerde mutasyon geçirdi. İşte virüsün mutasyonu ile ilgili haberimizin detayları.

Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın enfekte olmasına neden olan ve ölü sayısının giderek arttığı koronavirüs, henüz mutasyon aşamasında. Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da görülen bu virüs türleri, birbirinden farklı. Her ne kadar semptomlar çok yakın olsa bile yine de virüs türünün aynı olmadığını söylemek gerekiyor. Çin'den gelen bazı bilgiler ise mutasyonun daha ileri boyutta olabileceğini gösteriyor.

Çin'den konuyla ilgili açıklama geldi

Ortaya çıkan detaylara göre yeni mutasyon ile birlikte, virüsünün kuluçka süresi uzadı. Normal şartlarda 2 hafta olan kuluçka süresi bir hafta daha arttı diyebiliriz. Ayrıca eskiden görülen yüksek ateş bu seferki mutasyonda ortaya çıkmadı.

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda, "Teoride genetik yapıda yer alan bazı değişiklikler, virüsün yapısı veya nasıl davrandığı ile ilgili değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz" ifadelerine yer verdi. Böylece mutasyonun kalıcı olmayabileceği belirtildi.

Virüsün şimdilik nereye doğru mutasyon geçireceği tam olarak kestirilemiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda değişim göstereceği kesin diyebiliriz. Sizce virüs nasıl bir mutasyon geçirecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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