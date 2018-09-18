Çin'den Koreler Arası Zirveye Destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang'daki görüşmesine ilişkin "Kuzey Kore ve Güney Kore'nin temas ve diyaloğu sürdürmelerini, Panmunjom Deklarasyonu'nu uygulamalarını görmekten memnuniyet duyuyor ve destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki zirvesine ilişkin "Yarımadanın bir komşusu olarak Kuzey Kore ve Güney Kore'nin temas ve diyaloğu sürdürmelerini, Panmunjom Deklarasyonu'nu uygulamalarını, barış ve iş birliğini teşvik etmelerini görmekten memnuniyet duyuyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu zirvenin iki tarafın ve bölgenin çıkarlarına, aynı zamanda uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu belirten Sözcü Gıng, Moon ve Kim'in söz konusu toplantısından olumlu ve başarılı sonuçlar çıkmasını umduklarını ifade etti.

Gıng ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki iki ülke ilişkilerinin iyileşmesini desteklemeye devam edeceklerini ve bu toplantının yarımadanın nükleerden arındırılması ve siyasi çözümün teşvik edilmesine yardım edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Moon, bu sabah Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve çerçevesinde Pyongyang'a gitmiş, iki lider hava alanında kucaklaşmış ve zirve öncesi samimi görüntüler vermişti.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusu, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un Kuzey Kore'ye ziyaretinde önemli yer tutuyor.