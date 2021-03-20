Çin'den Kırgızistan'a 150 bin doz aşı desteği

Çin, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşı desteğinde bulundu.

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Kırgızistan'a hibe ettiği 150 bin doz Sinopharm aşısını ülkeye ulaştıran uçağın indiği Manas Uluslararası Havaalanında teslim töreni düzenlendi.

Başbakan Ulukbek Maripov, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının hiçbir ülkenin virüsle tek başına mücadele edemeyeceğini kanıtladığını belirterek, "Kırgızistan, hem kendi başına hem de uluslararası ortaklarının yardımıyla koronavirüsle mücadele ediyor." dedi.

Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen de aşı desteğinin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yansıttığını vurgulayarak "Aşıların Kırgız tarafına salgınla mücadelede yardımcı olacağına ve Kırgız halkının sağlık ve can güvenliğini sağlayacağına eminim." ifadesini kullandı.

Aşılama sürecinin gelecek ay itibariyle başlanacağı Kırgızistan'da ilk olarak, doktorlar, öğretmenler ve sınır muhafızları, daha sonra kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindekilerin aşılanacağı bildirilmişti.

Günlük 100'ün altında yeni vakanın tespit edildiği ülkede son bir yıl içinde Kovid-19 kaynaklı 1488 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur