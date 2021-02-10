Çin'den kargoyla gönderilen pakette "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi
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Çin'den kargoyla gönderilen pakette "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi

10.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:02

Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen bir pakette, 637,53 gram "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen bir pakette, 637,53 gram "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çin'den kargoyla kente gönderilen bir paketten şüphelendi.

Paketi inceleyen ekipler, şişe içerisinde 637,53 gram sıvı bulunduğunu belirledi.

Yapılan testlerde, maddenin "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Paketi teslim almaya gelen şüpheli İ.G. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çin'den kargoyla gönderilen pakette 'Gamma-Bütirolaktan' cinsi uyuşturucu ele geçirildi
Çin'den kargoyla gönderilen pakette 'Gamma-Bütirolaktan' cinsi uyuşturucu ele geçirildi
Çin'den kargoyla gönderilen pakette 'Gamma-Bütirolaktan' cinsi uyuşturucu ele geçirildi
Çin'den kargoyla gönderilen pakette 'Gamma-Bütirolaktan' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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