Çin'den kargoyla gönderilen pakette "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi

Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu

Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı

Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen bir pakette, 637,53 gram "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen bir pakette, 637,53 gram "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çin'den kargoyla kente gönderilen bir paketten şüphelendi.

Paketi inceleyen ekipler, şişe içerisinde 637,53 gram sıvı bulunduğunu belirledi.

Yapılan testlerde, maddenin "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Paketi teslim almaya gelen şüpheli İ.G. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı