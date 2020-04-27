Çin'den Kampanya: Komik Korona Videosu Çekene Vuhan Tatili
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Çin'den Kampanya: Komik Korona Videosu Çekene Vuhan Tatili

Çin Radyosu tarafından başlatılan Vuhan Tatili kampanyası, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yakın zaman önce Türkçe yayın yapmaya başlayan CRI Türk, koronavirüs temalı komik video çekenler arasından seçilecek kişilerin, Vuhan'da tatil kazanacakları kampanyayı tanıttı.

Çin'den Kampanya: Komik Korona Videosu Çekene Vuhan Tatili
27.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:27

Çin Radyosu tarafından başlatılan Vuhan Tatili kampanyası, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yakın zaman önce Türkçe yayın yapmaya başlayan CRI Türk, koronavirüs temalı komik video çekenler arasından seçilecek kişilerin, Vuhan'da tatil kazanacakları kampanyayı tanıttı.

China Radio International (Çin Uluslararası Radyosu), dünya çapında yaptığı yayınlarla tanınıyordu. Çin'in devlet kurumlarından bir tanesi olan radyo, 1941 yılından bu yana hizmet veriyordu. Son yıllarda farklı dillerde yayınlar yapmaya başlayan radyo, 2016 yılına Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı. Halihazırda Türkiye'nin en büyük üç şehrinde dinlenebilen radyo, internet sitesi üzerinden bir garip kampanyanın haberini paylaştı.

?? Dünyanın dört bir yanında yaşanan dikkat çekici, tebessüm ettiren #Covid19 hikâyelerini arıyoruz

?? Değerlendirme sonucu ilk on videonun sahibi #Çin'de unutulmaz bir geziye hak kazanacak

Ayrıntılar: https://t.co/60bTKKgFjL#IndomitableSpirit #DirenenRuh#koronavirüs #video pic.twitter.com/8CupwqPIs9

— CRI Türkçe (@CRI_Turkish) April 27, 2020

Çin'den Vuhan tatili kampanyası

Direnen Ruh Projesi altında başlatılan kampanya ile Çin'in koronavirüs temalı komik videolar aradığı dile getirildi. Kampanya ise şöyle tanıtıldı: "CRI Online, Kuşak ve Yol Gazeteciler Topluluğu ile birlikte "IndomitableSpirit" ("DirenenRuh") adı altında mikro video projesi başlatıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşanan dikkat çekici ve tebessüm ettiren Covid-19 hikâyelerini arıyoruz. Bu proje salgın günlerinde yaşanan mutlu anların unutulmamasını sağlayacak. Siz de anılarınızı tereddüt etmeden bizimle paylaşabilirsiniz. Yapılacak değerlendirme sonucu ilk on videonun sahibi Çin'de unutulmaz bir geziye hak kazanacak."

Virüse karşı direnenleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Çin, kampanyanın başlangıç noktasını ise şöyle aktardı: "Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde, tüm uluslar cesaret, iyimserlik ve sevgiyi bir araya getiriyor. Japonya'da virüse karşı mücadele şarkıları söyleyen kız, Amerika Birleşik Devletleri'nde market çalışanı gençlerin kırsalda yaşayan yaşlılara yiyecek götürmesi ve İtalya'daki karantina günlerinde saksafonu ile komşularına müzik ziyafeti veren adamın videosu unutulmazlar arasında yerini aldı. Sosyal mesafe izolasyonu, sevgide de izolasyon yaşayacağımız anlamına gelmez. Virüs bize zarar veremeyecek."

Vuhan'da "müthiş bir tatil" kazanmak isteyenlerin yapması gerekenler ise yukarıda gördüğünüz bağlantı adresinde ayrıntılı şekilde anlatılmış durumda.

Kaynak: Tamindir

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