Çin'den Japonya ve ABD'nin ortak açıklamasına tepki
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Çin'den Japonya ve ABD'nin ortak açıklamasına tepki

18.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:36
Çin'den Japonya ve ABD'nin ortak açıklamasına tepki

Japonya ve ABD'nin, Pekin'in denizlerdeki hak iddiaları ve insan hakları ihlallerine ilişkin ciddi endişelerin dile getirildiği açıklamayı kınayan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ortak açıklamayı "Çin'in içişlerine açıkça müdahale" olarak nitelendirdi.

Japonya ve ABD'nin, Pekin'in denizlerdeki hak iddiaları ve insan hakları ihlallerine ilişkin ciddi endişelerin dile getirildiği açıklamayı kınayan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ortak açıklamayı "Çin'in içişlerine açıkça müdahale" olarak nitelendirdi.

Japonya ve ABD'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın geçtiğimiz salı günü Tokyo'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiriye Çin hükümetinden tepki geldi. Japonya ve ABD'nin, Pekin'in Tokyo kontrolündeki Senkaku Adaları üzerindeki hak iddiaları ve Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ile ilgili ciddi endişelerini dile getirdiği ortak açıklamayı kınayan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ortak açıklamayı "Çin'in içişlerine açıkça müdahale" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, "Açıklama, Çin'in dış politikasına kötü niyetli bir şekilde saldırıyor, Çin'in içişlerine açıkça müdahale ediyor ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor" diyerek, Pekin'in gelişmeyi üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Ülkesinin egemenliği, güvenliği ve çıkarlarını kararlı bir şekilde savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını kaydeden Zhao, Japonya'nın ABD'nin stratejisine güvenmesinin Çin-Japonya ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulundu. Japonya-ABD ortak bildirisine atıfta bulunan Zhao, Pekin'in Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki adalar ve adacıklar üzerindeki egemenlik hakkının tartışılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

JAPONYA VE ABD'DEN ORTAK BİLDİRİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz salı günü Tokyo'da Japon mevkidaşları ile bir araya gelmiş, temasların ardından ortak bir bildiri yayınlanmıştı. Çin'in sahil güvenlik güçlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren ve Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Tokyo kontrolündeki Senkaku Adaları'nda gerilimi artıran yasasına atıfta bulunularak, "ABD ve Japonya, statükoyu değiştirmeyi veya Japonya'nın bu adalardaki yönetimini zayıflatmayı amaçlayan her türlü tek taraflı eyleme karşı çıkmaya devam ediyor" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Japonya-ABD Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Senkaku Adaları'nı kapsadığı hatırlatılırken, Tokyo ve Washington'un özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi ve hukuka dayalı uluslararası düzen hedefine bağlılığı sürdürdüğü yinelenmişti. Ayrıca Çin'in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarından endişe duyulduğu kaydedilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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