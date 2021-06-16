Çin'den ithal "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'den ithal "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldı

Çin'den ithal 'muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı' ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürünlerinin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürünlerinin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Zimaş Zincir ve Makina AŞ tarafından gerçekleştirilen ve Ayzin Zincir, BKC Zincir ve Konveyör Ürün, Dişli Zincir Rulman ve Kayış limitet şirketleri tarafından desteklenen başvuruyla Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürünleri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edildi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunması dolayısıyla İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Üreticiler arasında 'katil' olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
Üreticiler arasında "katil" olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Boris Johnson Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'den ithal "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 08:59:16. #1.14#

title