Çin'den ithal edilen sitrik asit artık Adana'da üretilecek

20.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:54

Gıda, tarım, metal is¸leme, ilac¸ ve ic¸ecek gibi birçok sanayi alanında kullanılan ve Çin'den ithal edilen sitrik asit, Türkiye'nin yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede Adana'da kurulan tesiste üretilebilecek.

Tezcanlar Yatırım AS¸'den yapılan açıklamaya göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinden kimya sektörü de etkilendi.

Şirketin 40 milyon avroluk yatırımla, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) ins¸a ettigˆi tesis, sitrik asidin artık Çin'den ithal edilmesinin önüne geçebilecek.

Üretim denemeleri başlayan tesisin açılışı da kısa zaman içinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tezcanlar Yatırım AS¸ Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Ahmet Tezcan, gıda, tarım, metal is¸leme, ilac¸ ve ic¸ecek u¨retimi bas¸ta olmak u¨zere sanayinin birc¸ok kolunda vazgec¸ilmez girdilerden olan sitrik asidin u¨retiminde, Tu¨rkiye'yi ithalatc¸ı olmaktan kurtaracak fabrikanın kısa su¨re içinde faaliyete gec¸ecegˆini belirtti.

Tesisin Tu¨rkiye ic¸in stratejik o¨nem tas¸ıdıgˆını bildiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Tu¨rkiye, du¨nyanın en c¸ok sitrik asit kullanan ilk 10 u¨lkesi arasında yer alıyor. Adana'daki fabrikamız, u¨lkemizin sitrik asit ihtiyacının tamamını kars¸ılayacak s¸ekilde yıllık 55 bin ton u¨retim kapasitesine sahiptir. Tu¨rkiye'de bir ilk olan ve tamamen yerli mısır kullanılarak u¨retim yapılacak tesisimizde 200'den fazla personel istihdam ettik. Fabrika yatırımımız ic¸in Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgˆı, stratejik yatırım tes¸vik belgesi du¨zenledi. Bu tes¸vik belgesi, yatırımın katma degˆerinin yu¨ksekligˆi ve u¨ru¨nu¨n yerli u¨retiminin olmaması dikkate alınarak verildi. Bu yatırımla u¨lkemiz, c¸ok ileri bir u¨retim teknolojisine kavus¸tu. Artık sitrik asit ithalatı ic¸in o¨dedigˆimiz milyonlarca dolar u¨lkemizde kalacak."

"C¸in'deki sitrik asit u¨retim tesisleri gec¸ici su¨reyle kapatıldı"

Tezcan, du¨nya pazarında sitrik asidin ana tedarikc¸isi olan C¸in'deki Kovid-19 nedeniyle buradaki tesislerin gec¸ici su¨reyle kapatıldıgˆını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yatırımla Tu¨rkiye olarak sitrik asit ithalatına bagˆımlılıgˆımız ortadan kalkacaktır. O¨nemli bir ithalat kalemi olan sitrik asidi artık u¨lkemizde u¨retebilir hale geldik. Yatırım kararı alırken, en o¨nemli gerekc¸emiz, u¨reticilerimizin tedarik riskini azaltmaktı. C¸in'de yas¸anan salgın, bu konunun o¨nemini bir kez daha ortaya koydu. Gıda, tarım, metal is¸leme, ilac¸ ve ic¸ecek u¨retimi bas¸ta olmak u¨zere sanayinin birc¸ok kolunda ana girdilerden biri olarak kullanılan sitrik asit üretim tesislerinin Çin'de gec¸ici su¨reyle kapatılması nedeniyle sanayicilerimiz tedarikte sorunlarla bogˆus¸uyor. Bu yatırımla, sanayicimizin sitrik asit ihtiyacının kars¸ılanmasına ilis¸kin endis¸e kaynagˆını gidermis¸ olduk. Sanayicilerimiz artık bu u¨ru¨nu¨, milli imkanlarımızla u¨reten tesislerimizden yerli olarak tedarik edebilecek."

Kaynak: AA