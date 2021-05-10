Çin'den İsrail'e Filistin'deki yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Doğu Kudüs'te sivillere yönelik şiddeti kınayarak, İsrail'e BM kararları ve uluslararası hukukun gerektirdiği yükümlükleri doğrultusunda yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Doğu Kudüs'te sivillere yönelik şiddeti kınayarak, İsrail'e BM kararları ve uluslararası hukukun gerektirdiği yükümlükleri doğrultusunda yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliye kararının ardından artan gerginliği kapalı oturumda görüştü.

Toplantının ardından açıklama yapan BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanı Çin'in BM Büyükelçisi Zhang, Doğu Kudüs'te artan gerginlik ve şiddetten derin endişe duyduğunu ifade etti.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmaların rahatsız edici olduğunu belirten Zhang, sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Zhang, İsrailli yetkililerin Müslümanlara karşı şiddeti, tehdidi ve provokasyonları önlemek için gerekli önlemleri alması, Kudüs'te Eski Şehir'de yer alan kutsal mekanlarının statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

"Çin, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde Filistinli ailelerinin tahliyesinden derin endişe duyuyor." ifadesini kullanan Zhang, İsrail'e BM kararları ve uluslararası hukukun gerektirdiği yükümlükleri doğrultusunda yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.

Zhang, BM Güvenlik Konseyi'nin ise kırılgan durum ve gerginliğin daha da artması riskine karşı iki devletli çözüme olan bağlılığını ve sarsılmaz desteğini yinelemeli gerektiğini ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük