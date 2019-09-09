Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım hamlesi

09.09.2019 21:45

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Ağustos ayında Pekin ziyareti sırasında İran ve Çin'in 2016 yılında imzaladığı 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması güncellendi. Petroleum Economist dergisi İran Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan bir raporunda, anlaşma kapsamında Çin'in zengin doğal kaynaklara sahip İran'a 400 milyar dolar yatırım yapmasının beklendiğini ve bu yatırım ilk 5 yıl içerisinde yapılabileceğini kaydetti.

SEKTÖRDE KAYMALAR YAŞANACAK

Dergide yer alan rapora göre, anlaşma ABD dolarıyla ödeme yapılmadan petrol ve gaz sektörünün küresel dengesinde potansiyel maddi bir kaymaya, hidrokarbon sektöründe ise sismik bir kaymaya işaret ediyor. Anlaşma kapsamında Çin'in İran'ın petrol, gaz ve petrokimya sektörlerini geliştirerek 280 milyar dolar yatırım yapması, taşımacılık ve endüstriyel altyapı iyileştirmesi için ise 120 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor.

"5 BİN ASKER GÖNDERECEK"

Rapora göre, Çin İran'a enerji ve petrokimya projelerini korumak üzere 5 bin asker gönderecek. Yatırımlarla birlikte İran'ın diplomatik ve ekonomik konumunu iyileştirmesi ayrıca ABD'nin yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla durdurulan enerji projelerini yeniden başlatmaya geçmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre, Çin ayrıca İran'ın petrokimya projelerine personel ve ekipman tedariki konusunda potansiyel olarak tekelleşecek. Çin ayrıca, İran'dan petrol, gaz ve kimyasal ürünleri en az yüzde 12 indirim ile alabilecek.