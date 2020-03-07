Çin'den Irak'a korona virüs yardımı
Haberler » Güncel » Çin'den Irak'a korona virüs yardımı - Haber

Çin'den Irak'a korona virüs yardımı

Irak'ta korona virüs (Covid-19) vakalarının her geçen gün artması üzerine Çin'den Irak'a yardım gönderildi.

07.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:26
Çin'den Irak'a korona virüs yardımı

'ta korona virüs (Covid-19) vakalarının her geçen gün artması üzerine Çin'den Irak'a yardım gönderildi.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyaya hızla yayılan korona virüsü 'da da artış göstermeye devam ediyor. Korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle, Irak'a virüsle mücadelede yardım amacıyla sağlık ekibi gönderen Çin, bu kez tıbbi malzeme yardımında bulunurken, yardım kolilerinin üzerinde "Dostluk zor günde belli olur" mesajı yer alıyordu.


Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkedeki toplam korna virüsü vakaları 54'e ulaşırken, 4 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler