Çin'den Irak'a korona ile mücadelede destek

03.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:43

Irak'ta geçen Şubat ayının sonlarından itibaren görülen ölümcül korona virüsü ile mücadele konusunda destek sağlamak amacıyla Çin'den bir sağlık ekibi geldi.



Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Dışilişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdülkerim Haşimi ile Çin'in Irak Büyükelçisinin görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. İki ülke arasındaki işbirliği ve korona ile mücadele konularının ele alındığını söyleyen Sahhaf, "Korona virüsünden korunmak ve iyileştirme sürecinde destek sağlamak amacıyla Çin'den bir sağlık ekibinin Irak'a gönderildi" dedi.



Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 26 Şubat'tan bu yana ülkede 26 kişide korona virüsü teşhisi konuldu.



Bunların 5'i Türkiye ile sınırı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) tespit edildi. - ERBİL

Kaynak: İHA