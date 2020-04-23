Çin'den Irak'a dördüncü tıbbi yardım Çin, korona virüs salgını ile mücadelede Irak'a bir kez daha tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Çin, korona virüs salgını ile mücadelede Irak'a bir kez daha tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Çin'in Irak Büyükelçisi Zhang Tao, Irak'ın başkenti Bağdat'a gelerek tıbbi yardım malzemelerini Iraklı yetkililere teslim etti. Yardım malzemelerinin teslim töreninde konuşan Zhang, Büyükelçiliğin yardım malzemelerinin transferi noktasında önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz 2 ay boyunca Çin, Irak'a üç kez tıbbı yardımda bulundu" dedi. Çin ve Irak'ın dost ülke ve partner olduğunu sözlerine ekleyen Büyükelçi Zhang, "Çin, korona virüs nedeniyle zorluklarla karşılaştığında Irak el uzattı. Irak, zorluklarla karşı karşıya kaldığında da Irak'a yardım etmeye devam edeceğiz. Gerçek dostların yapması gereken de bu" ifadelerini kullandı.

Irak Savunma Bakanı Najah al-Shammari ise Çin hükümetine ve halkına teşekkür ederek, "Korona virüs, dünya genelinde tüm ülkeleri etkileyen ve özellikle de tıbbı alanda uluslararası işbirliği gerektiren küresel bir salgın" dedi. Irak ve Çin arasındaki işbirliğini "mükemmelden daha fazlası" olarak tanımlayan al-Shammari, "Yardım birkaç aşamada gerçekleştirildi. Bazıları Çin'den Bağdat'a askeri uçaklarla getirildi. Bir kısmı Irak Sağlık Bakanlığına bir kısmı da yardımın bir kısmı Irak Savunma Bakanlığı'na tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

Irak'a ilk yardımı 7 Mart'a gerçekleştiren Çin, ikinci yardımı 8 Nisan'da, üçüncü yardımı ise Pazartesi günü göndermişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA