Çin'den internet şirketlerine rekabet dışı satış pratiklerden kaçınma uyarısı
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Çin'den internet şirketlerine rekabet dışı satış pratiklerden kaçınma uyarısı

22.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:32
Çin'den internet şirketlerine rekabet dışı satış pratiklerden kaçınma uyarısı

Çin'de Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret alanında faaliyet gösteren ülkenin önde gelen internet şirketlerinden rekabet kurallarına uyma ve tekelci fiyat belirleme uygulamalarına son verme uyarısında bulundu.

Çin'de Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret alanında faaliyet gösteren ülkenin önde gelen internet şirketlerinden rekabet kurallarına uyma ve tekelci fiyat belirleme uygulamalarına son verme uyarısında bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, SAMR ve Ticaret Bakanlığı internet şirketleriyle adil rekabet ve piyasa düzeninin korunması için uymaları gereken kuralları bildirdiği bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, e-ticaret, sosyal ağ ve internet hizmetleri şirketleri Alibaba, Tencent, JD.com, Meituan, Pinduoduo ve Didi Chuxing'in temsilcileri katıldı.

Düzenleyici kurum, şirketleri, fiyatları maliyetin altına düşürmeme, tekelci anlaşmalar yapmama, büyük veriyi kullanarak fiyat ayrımcılığı uygulamama ve kullanıcıların bilgilerini yasa dışı toplamama konusunda uyardı.

Öte yandan, şirketlerin fiyat belirleme güçlerini, danışıklı fiyat, aşırı düşük veya fahiş fiyat gibi rekabete aykırı satış pratikleri için kullanmaları halinde cezalarla karşılaşacakları belirtildi.

Grup satın alımları işsizliğe yol açacak

Toplantıda, ülkede son dönemde yaygınlaşan internette grup olarak satın alma ve internetten topluluk olarak satın alma uygulamalarının istihdam üzerinde olumsuz etki yaratacağı vurgulandı. İnternette sosyal ağlar üzerinden toplu ürün satın alınması yoluyla veya aynı yerde yaşayan insanların sosyal ağlar üzerinden toplu ürün satın alması yoluyla elde edilen indirimlerin üreticileri birim fiyatları düşürmeye zorladığına dikkati çeken düzenleyiciler, bunun karlılığı azaltarak işsizliğe yol açacağına işaret etti.

SAMR, e-ticaret şirketlerinden sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmelerini, bilimsel-teknolojik yenilikçiliği teşvik ederek ve kamunun çıkarını koruyarak ekonomik büyüme ivmesine katkı sağlamalarını istedi. Kurum piyasaya yönelik denetimlerin artacağı sinyalini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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