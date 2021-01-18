Çin'den Hong Kong ve Tayvan konusunda "kötü rol oynayan" ABD'li yetkililere yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong ve Tayvan konusunda "kötü rol oynayan ABD'li yetkililere" yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Tayvan ile temaslarda kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hua, "ABD'nin yanlış hareketlerinden dolayı Çin, Tayvan meselesinde kötü rol oynayan ABD'li yetkililere yaptırım uygulamaya karar verdi." dedi

Pompeo, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD-Çin ilişkilerini dengeleyebilmek amacıyla kendi kendilerine bazı sınırlamalar getirdiklerini belirterek, "Bugün kendi kendimize getirdiğimiz tüm kısıtlamaları kaldırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

ABD'nin geçen hafta aldığı Çin merkezi hükümeti ve Hong Kong Öze İdari Bölgesi'nden 6 yetkiliye yaptırım kararına değinen Hua, Washington yönetiminin yaptırım hareketiyle açıkça Hong Kong'a ve Çin'in içişlerine müdahale ettiğini, uluslararası hukuku ve uluslararası ilkelerin temel normlarını ihlal ettiğini belirtti.

Hua, "Çin buna (yaptırımlara) kararlılıkla karşı çıkıyor ve bunu güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak Hong Kong meselesinde "kötü rol oynayan" ABD'nin hükümet, Senato yetkilileriyle, gayri resmi kuruluşlara ve bu kuruluşlarla bağlantısı olan kişilere yaptırım uygulama kararı aldıklarını ifade etti.

Sözcü, yaptırım uygulanacak kişi sayısı ve ismini ilişkin bilgi paylaşmadı.

"Pompeo'nun yaptırım hilesine son verilmeli"

Çin Devlet Konseyine bağlı Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'nden ismi açıklanmayan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Çin ve Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulama kararını kınadıklarını belirtti.

ABD'nin yaptırımlarının "ucuz siyasi hilelerden başka bir şey olmadığını ve Çin hükümetinin kararlılığını sarsamayacağını" belirten sözcü, bu hilelere son verilmesinin gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 15 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta muhalif kesimden 53 kişinin gözaltına alınmasını eleştirmiş ve bölgede ulusal güvenlik kanunun uygulanmasından sorumlu merkezi ve yerel hükümetten 6 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı