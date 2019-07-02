Çin'den Hong Kong protestolarına kınama: Bu gizli bir başkaldırı

Çin'den Hong Kong protestolarına kınama: Bu gizli bir başkaldırı

Çin, Hong Kong'daki "şiddet içeren protestoları" kınayarak bunun şehrin yönetim biçimine karşı yapılmış "gizli bir başkaldırı" olduğunu savundu

Çin'den Hong Kong protestolarına kınama: Bu gizli bir başkaldırı

Çin, Hong Kong'daki "şiddet içeren protestoları" kınayarak bunun şehrin yönetim biçimine karşı yapılmış "gizli bir başkaldırı" olduğunu savundu.

Çin'in Hong Kong işlerine bakan ofisinden yapılan açıklama şehir meclisini basan yüzlerce protestocunun polis tarafından biber gazıyla dağıtılmasından saatler sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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