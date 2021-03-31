- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay
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- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Hong Kong'da seçim sisteminde değişiklik yapılmasını içeren yasaya onay verdi.

- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay

PEKİN - Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Hong Kong'da seçim sisteminde değişiklik yapılmasını içeren yasaya onay verdi.

Çin, özerk bölge statüsündeki Hong Kong'un seçim sisteminde köklü değişikliklere gitti. Buna göre Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde yapılan oylamada, Hong Kong'un anayasası olan Temel Yasa'da yapılması planlanan değişiklikler oybirliğiyle kabul edildi. Değişiklikler, yarın yürürlüğe girecek.

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminde yapılacak değişiklikle bölgede "vatansever" Hong Kongluların yönetimde görev almasını istiyordu. Bu kapsamda Ulusal Halk Kongresi, Mart ayında gerçekleştirilen yıllık toplantılarda Hong Kong'da seçim sisteminde değişiklik yapılmasına karar vermişti.

Doğrudan seçimle belirlenen üye sayısı azaltıldı

Yeni değişiklikle birlikte Hong Kong'da Yasama Meclisine doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. Doğrudan seçilen üye sayısı 35'ten 20'ye düşerken, meclisteki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarıldı. Ayrıca olası milletvekilleri, ilk olarak Pekin yanlısı bir komite tarafından incelenecek. Amaç, Çinli yetkililerin belirttiği gibi yalnızca "vatansever" isimlerin göreve gelmesini sağlamak. Hong Kong'daki muhalifler ise bu değişikliğin, parlamentodaki tüm muhalefeti ortadan kaldırdığını ve "demokrasinin sonu" anlamına geldiğini belirtiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz 17 Mart'ta ABD yönetimi, Çin'in Hong Kong'da "siyasi özgürlüklere yönelik devam eden baskısı" nedeniyle 24 Çinli yetkiliye yaptırım uygulanmasına karar vermişti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim sisteminde yapılan değişikliklerin, Hong Kong'un seçim sistemine zarar vermesinden "derin endişe" duyduklarını dile getirmişti.

- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay
- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay
- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay
- Çin'den Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliğine onay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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