Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Güncel

Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım

Çin'den korona virüsü ile mücadele eden Hırvatistan'a, "Dost kara günde belli olur" notuyla 60 tonluk tıbbi yardım gönderildi.

13.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım

Çin'den korona virüsü ile mücadele eden Hırvatistan'a, "Dost kara günde belli olur" notuyla 60 tonluk tıbbi yardım gönderildi.

Hırvatistan'da korona virüsü salgını (Covid-19) yayılmaya devam ederken ülkede şu ana kadar toplam bin 600 vaka tespit edildiği, 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 373 kişinin de iyileştiği açıklandı. Ülkede artan korona virüsü vakalarının ardından Çin, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde Hırvatistan'a insani yardım gönderdi. Çin hükümeti tarafından Hırvatistan'a gönderilen ve yaklaşık 60 ton tıbbi malzemeyi taşıyan kargo uçağı Şanghay'dan havalanarak başkent Zagreb'te bulunan Franjo Tudjman Uluslararası Havaalanı'na indi. Yardım kolilerin üzerinde her iki ülkenin dilinde "Dost kara günde belli olur" notu yeri aldı.

Hırvatistan'a ulaşan malzemelerin Çin'den bugüne kadar yapılan en büyük yardım olduğu ifade edilirken yardımların arasında N95 yüz maskeleri, cerrahi maskeler, tek kullanımlık koruyucu giysiler ve tek kullanımlık cerrahi eldivenlerin yer aldığı belirtildi.

Hırvat hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Bu sevkiyat, Hırvatistan ve Çin arasındaki kaliteli ve somut iş birliğinin bir başka örneği" ifadeleri kullanıldı.

Havaalanında bulunan Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros ve Başbakanlık Ofisi Başkanı Zvonimir Frka-Petesiç, Çin'e Covid-19 salgınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

(İHA)

Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım

Kaynak: İHA

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