Çin'den Hint Ordusuna "Sınırın Gerisine Çekil" Çağrısı

Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliği tırmanırken, Pekin yönetimi tarafından Hint ordusuna askerlerini sınır çizgisinin gerisine çekmesi çağrısında bulunuldu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın toplantısında, Hindistan askerlerinin sınırın Çin egemenliğindeki kesiminde yer alan Donglan bölgesine yasa dışı olarak girdiğini söyledi.



"Hindistan ordusunu sınırın kendilerine ait olan tarafına çekilmeye çağırıyoruz." diyen Gıng, bölgede yaşanan gelişmeleri "son derece ciddi" olarak nitelendirdi.



Yeni Delhi hükümetine diplomatik kanallardan birçok kez protesto göndermelerine ve defalarca uyarmalarına karşın Hint ordusunun halen Çin egemenliğindeki topraklarda kalmayı sürdürdüğünü savunan Gıng Şuang, "Mevcut durumun daha da ciddiye gitmesinin önlenmesi ve doğacak ciddi sonuçlardan kaçınılması" uyarısını yaptı.



Hindistan hükümetine, İngiltere ile Çin arasında 1890'da imzalanan sınır mutabakatı anlaşmasına saygı göstererek sınır ihlallerini derhal durdurması çağrısını yineleyen Gıng, iki ülke ilişkilerinin sağlıklı gelişimi için gerekli atmosfer ve şartların sağlanması gerektiğini de kaydetti.



Pekin yönetimi, geçen ay Hint sınır güvenlik güçlerinin sınır ihlali yaparak Çin'in Donglan bölgesindeki bir yol çalışmasını engellediğini öne sürmüştü.



3 bin 500 kilometrelik ihtilaflı sınır hattı



Çin ve Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Hindistan'ı müttefiki Butan'dan ayıran vadinin Çin'in kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sıklıkla gerginliğe neden oluyor.



Pekin yönetimi "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.



Taraflar uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda iki ülke arasındaki tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Nerendra Modi'nin, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 liderler zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapması bekleniyor.