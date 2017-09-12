Çin'den Güney Kore'ye Thaad Misillemesi
Çin’in, Güney Kore’nin kendi topraklarına ABD füze savunma sistemi THAAD (Nihai Yüksek İrtifa Hava Alan Savunması) konuşlandırmasına karşı, Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasına rağmen ekonomik misille hareketi başlattığı bildirildi.
Çin'in, Güney Kore'nin kendi topraklarına ABD füze savunma sistemi THAAD (Nihai Yüksek İrtifa Hava Alan Savunması) konuşlandırmasına karşı, Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasına rağmen ekonomik misille hareketi başlattığı bildirildi.
Çin'in Güney Kore'ye uyguladığı ekonomik misillemesinin siyasetin ekonomik ilişkilerden ayrılması normuna uymadığına dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşılık olarak Güney Kore'nin topraklarına ilave THAAD füze savunma sistemi konuşlandırmasına karşı Çin misillemesini artırmakla tehdit etmişti.
Geçen Temmuz ayında Kuzey Kore'nin tehdidine karşı Seul topraklarına THAAD füze bataryaları konuşlandırılmasına karar alınınca, Pekin, bunun ülke güvenliğine tehdit oluşturuğunu ileri sürerek misilleme olarak adımlar atma kararı almıştı. Çin, ilk ekonomik misillemesini geçen Mart ayından itibaren Güney Kore'nin Çin'deki perakende satış devi Lotte'nin 112 fabrika çıkış mağazasından 74'ünü kapatarak yaptı. Mağazaların kapatılmasında güvenlik, hijyen ve çevre tüzüklerini ihlal etmesi sebep gösterildi. Bu kuralların diğer alışveriş zincirlerine uygulanmadığına dikkat çekildi. Lotte'nin geçen altı ay içinde 442 milyon dolar kaybettiği de kaydedildi.
Hyundai Motor'un Çin'deki otomobil satışlarında bu senenin ilk 7 ayında yüzde 40 düşüş görüldü. Hyundai Motor'un Çin'deki fabrikalarının çalışmalarının günlerce kapalı tutulduğu da belirtildi.
Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığından bir yetkili bu ay sonunda yapılması planlanan alt komiteler toplantısında Çin'in Güney Kore'ye yaptığı misilleme uygulamalarının ele alınacağını söyledi. Aynı yetkili, Kore'nin bu harekete kaşı güçlü bir tepki vermesi gerektiği ve Çin ile olan pazar ekonomisi statüsünden geri çekilmeyi düşünebileceği sinyalini vermesi gerektiğini söyledi. - PEKİN