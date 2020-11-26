Son dakika haberi... Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı için Malatya'dan 150 gönüllü başvurdu

Son dakika haberleri... Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde uygulanmaya devam ederken, 150 gönüllünün aşı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde uygulanmaya devam ederken, 150 gönüllünün aşı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşı Uygulama ve Klinik Araştırma Ünitesinde Çin'den getirilen Kovid-19 aşılarının gönüllü vatandaşlara uygulandığını söyledi.

Bayındır, Türkiye genelinde 12 il 25 merkezde aşı çalışmalarının başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizde Turgut Özal Tıp Merkezinde eylül ayından bu yana aşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın açıklamasıyla 20 Kasım'dan bu yana Faz-3 çalışmasına başvuruda ciddi anlamda artış gözlendi. Malatya'da da 150 civarında başvurumuz var. Ülke genelinde de ilgi olduğunu biliyoruz. Günlük program dahilinde yaklaşık günlük 20 civarında gönüllüden önce burun ve boğaz sürüntüsü ile kan alıp, antikor seviyesine ve PCR testine bakıyoruz. PCR ile antikor testi negatif olan daha önce daha önce Kovid-19 geçirmemiş gönüllülere aşı uygulamamızı yapıyoruz."

İlk aşının ardından ikinci dozun yapıldığını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"İlk aşıdan 14 gün sonra gönüllülerimizi merkezimize davet ediyoruz, ikinci dozu da yaparak aşılama programını bitiriyoruz ancak izlemlerimiz devam ediyor. Gönüllülerin semptom takibi, yan etki gözlemleri devam ediyor ve bir yılın sonunda bu çalışmayla ilişkileri kesilmiş oluyor. Şu ana kadar çok önemli bir yan etkimiz yok, aşı yapılan yerde hafif ağrı gözlemledik, bunun haricinde Çin ile diğer ülkelerdeki verilerle uyumlu olarak, ciddi bir yan etki gözlemlenmedi. Hafif ağır ve halsizlik çok düşük oranlarda."

Bayındır, 18-59 yaş arasındaki sağlıklı kişiler ile gebe olmayan kadınların gönüllü aşı uygulamasına katılabileceğini belirterek, bağışıklık sistemini çökerten ilaçları kullananlar ile kanser hastalarının aşı çalışmasına giremediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş