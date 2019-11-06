Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

06.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:37

Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.



Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor. Chang'an Treni için saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA