Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi
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Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.

31.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:16
Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.

Çin'in üç farklı şehrinden tarifeli seferlerle İstanbul'a gelen uçaklardaki yolcular, körüklerden terminale ulaştı.

Burada, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan termal kameralarla taramadan geçirilen yolcuların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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