Çin'den Gelen Virüs İlaçları 40 Kente Dağıtıldı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Corona virüsü tedavisi için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı.
25.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:47
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Corona virüsü tedavisi için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
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Kaynak: DailyMotion.com