Çin'den gelen uçaklarda termal kameralı kontrol

31.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:05

İSTANBUL,DHA İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen üç ayrı uçağın yolcuları, bugün de termal kameralarla kontrol edildi.

Türk Hava Yolları (THY)'nın hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin'de 4 noktaya yapılacak seferleri karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladığı saatlerde havada olan uçaklar, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Şangay, Pekin ve Guangzho seferinin yolcuları, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı tarama uygulamasıyla sağlık personeli tarafından izlendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı.

Kaynak: DHA