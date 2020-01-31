ÇİN'DEN GELEN UÇAKLARDA TERMAL KAMERALI KONTROL

31.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:59

İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen üç ayrı uçağın yolcuları, bugün de termal kameralarla kontrol edildi.

Türk Hava Yolları (THY)'nın hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin'de 4 noktaya yapılacak seferleri karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladığı saatlerde havada olan uçaklar, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Şangay, Pekin ve Guangzho seferinin yolcuları, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı tarama uygulamasıyla sağlık personeli tarafından izlendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı.

Görüntü Dökümü---------------Çin'den gelen yolcular-Maske takanlar-Termal kamera ile izlenmesi-Yolcuların kamera önünden geçişi-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA