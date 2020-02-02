Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu
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Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu

Çin'in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.

02.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:35
Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu

Çin'in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi 'ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.

Çin'in Vuhan kentinden bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren bağlısı A400M kargo uçağının içine ve dışına, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı şekilde arıtma işlemi uygulandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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