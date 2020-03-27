Çin'den gelen taleple başladı, şimdi iç piyasa için antibakteriyel tulum üretiyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Merzifon, Amasya, Güncel

Çin'den gelen taleple başladı, şimdi iç piyasa için antibakteriyel tulum üretiyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde antibakteriyel tulum üreten firma, üç vardiya yaparak iç talebe yetişmeye çalışıyor.

27.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:18
Çin'den gelen taleple başladı, şimdi iç piyasa için antibakteriyel tulum üretiyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde antibakteriyel tulum üreten firma, üç vardiya yaparak iç talebe yetişmeye çalışıyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren hazır giyim firması, bir süre önce Çin'den gelen taleple antibakteriyel tulum üretimine yöneldi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesi üzerine iç pazara odaklanan firma, artan talebe yetişebilmek için üç vardiya halinde 7 gün 24 saat üretim yapıyor.

İşletme sahibi Şener Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek kullanımlık ve hava geçirmeyen özellikte tulum imal ettiklerini, günlük üretim rakamlarının 6 bin adet olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ay önce kadın giyim üretimini bırakıp, antibakteriyel tulum üretimine geçtiklerini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"İlk 20 gün ihracata yönelik çalıştık, ürettiğimiz ürünleri özellikle Çin'e gönderdik. İtalya ve İspanya'ya da gönderdik ancak bu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine üretimimizi iç pazara çevirdik. İhracat yapmıyoruz sadece iç piyasanın taleplerini karşılıyoruz. Hastaneler, il özel idareleri ve diğer kurumlara üretim yapıyoruz. Şu zorlu dönemde biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, gece gündüz çalışıp üretim yapıyoruz."

Kovid-19'a karşı iş yerinde de gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Şen, "Ziyaretçi kısıtlamasına gittik, gelen ziyaretçilerimizi ise ateşini ölçerek ve dezenfekte olduğunu görerek, maske ve eldiven taktırarak içeri alıyoruz. Üretimimizde bir aksaklık yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

Şen, telefonlarının susmadığını, talebe yetişmek için tam kapasite çalıştıklarını kaydetti.

Şener Şen, tüm kurumlarla iletişime geçerek, antibakteriyel tulum ihtiyaçlarını temin edebileceklerini ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Çin'den gelen taleple başladı, şimdi iç piyasa için antibakteriyel tulum üretiyor

Kaynak: AA

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Çin'den gelen taleple başladı, şimdi iç piyasa için antibakteriyel tulum üretiyor

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