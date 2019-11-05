Çin'den gelen ilk yük treni, Marmaray'dan geçip Prag'a ulaşacak

05.11.2019 13:55

Çin'den Avrupa'ya elektronik ürün taşıyan yük treni Türkiye'ye giriş yaptı. Yarın Ankara'da olacak tren için bir karşılama töreni düzenlenecek.

'Tek Kuşak Tek Yol' inisiyatifi çerçevesinde Çin'den Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni dün Türkiye'ye Kars üzerinden giriş yaptı. Tren yarın Ankara'ya ulaşmış olacak. Sonraki rotada ise Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşmak var.

Yolculuğuna Çin'in Xi'an başlayan ve 42 TIR'a eşdeğer elektronik ürün taşıyan konteyner yüklü vagonları, Gürcistan'dan Bulgaristan sınırına kadar Pasifik Eurasia Lojistik taşıyacak. Gürcistan'a kadar başka bir lojistik şirketinin ulaştırdığı konteynerler, belirlenen noktadan teslim alınarak Marmaray tüp geçidinden geçilecek. Sonra ise Türkiye'nin Bulgaristan sınırı yakınlarında başka bir lojistik şirketine devredilecek. Böylelikle Çin'den Avrupa'ya Türkiye'nin de üzerinde yer aldığı orta koridordan ilk transfer sağlanmış olacak.

Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak tren, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek, Prag'a ulaşacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Lojistik şirketi Pasifik Eurasia'nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "Trenin Çin'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşan ilk blok tren olma özelliğini taşıdığını belirterek, trenin Ankara'da törenle karşılanıp uğurlanacak, sonra ise Marmaray tüp geçidini kullanarak Çekya'nın başkenti Prag'a ulaşacağını kaydetti. Erdoğan, "Bu trenin en önemli özelliği Çin'den Avrupa'ya ülkemizin de içerisinde bulunduğu orta koridor üzerinden ulaşacak olmasıdır. Bu trenin diğer önemli özelliği de Marmaray'dan geçen ilk yük treni olmasıdır" dedi.

Çin'in Xi eyaletlerinden gelen yük treninin elektronik ürün taşıdığını anlatan Erdoğan, "Türkiye parkurunda konteynerlerin Gürcistan'dan Kapıkule sınırına kadar taşımasını sağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Kapıkule sınırından itibaren başka bir şirket taşımasını yapacak. Biz Gürcistan sınırından alıp Kapıkule sınırına kadar taşıyacağız" diye konuştu.

Uzak Doğu ülkeleriyle önemli lojistik anlaşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan bundan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Konteynerler 2 günde Türkiye etabını tamamlayacak.

Türkiye, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun en stratejik bağlantı noktası haline geliyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla Uzak Doğu ile Batı Avrupa arasındaki süre ise 18 güne düşmüş olacak. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda lojistik sektöründe, özellikle demiryolu taşımacılığında hızlı bir büyüme olması kaçınılmaz görünüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA