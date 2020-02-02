Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)
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Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)

HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDISağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı.

02.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:57
Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)

HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den 'ye gelenler için 'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 


Kaynak: DHA
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