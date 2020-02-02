Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)

02.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:57

HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: DHA