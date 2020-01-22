Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı
22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:47
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketleri, önlem almaları konusunda uyarıldı.
Uyarı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com