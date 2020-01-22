Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı
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Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı

22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:47
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketleri, önlem almaları konusunda uyarıldı.


Uyarı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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