Çin'den dünyaya "ortak uluslararası düzen inşa edelim" çağrısı

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, "Tüm ülkeleri barışçıl kalkınma inancına tutunmaya, sadık bir şekilde ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye, daha adil, makul, istikrarlı, etkili uluslararası düzeni ortaklaşa inşa etmeye çağırıyoruz." dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı Vang, başkent Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi ev sahipliğinde "İstikrarlı Uluslararası Düzen, Ortak Sorumluluk, Ortak Yönetim, Ortak Paylaşım" temasıyla 8'incisi düzenlenen Dünya Barış Forumu'nun açılışında konuştu.

Burada Çin'in kalkınmasının dünyadan ayrılamayacağını ve dünyanın kalkınmasının Çin'den ayrı olamayacağını belirten Vang, "Çin öteden beri sapmadan barışçıl kalkınma yolunda ilerliyor, asla liderlik rolünü iddia etmiyor, genişlemiyor ve güç nüfuzu alanı arayışında değil." ifadelerini kullandı.

Mevcut uluslararası düzenin değişim ve revizyonla karşı karşıya geldiğini dile getiren Vang, Çin'in, çok taraflılığın köşe taşlarını koruduğu, insanoğlunun ortak yeni meydan okumalarına cevap veren, yeni tip uluslararası ilişkilerden yana olduğunu söyledi.

Vang, "Tüm ülkelere barışçıl kalkınma inancına tutunmaya, sadık bir şekilde ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye, daha adil, makul, istikrarlı etkili uluslararası düzeni ortaklaşa inşa etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Kalkınmanın tüm sorunlar için kilit öneme sahip olduğuna işaret eden Vang, ayrıca büyük ülkelerin daha fazla ortak kalkınma, barış ve istikrar için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Vang'ın konuşmalarının Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerine tekrar başlama kararı vermesinin ardından gelmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen haftalarda Japonya'da düzenlenen G20 Liderleri Zirvesi'nde bir araya gelmişti. İki lider, ticaret görüşmelerini devam ettirmeye karar vermişti.

Trump, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından ülkesinin Çin'den tarım ürünlerini ithal edeceğini ve Amerikan şirketlerin Çinli teknoloji şirketi Huawei'e satış yapmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA