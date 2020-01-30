30.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:17

Çin'den dönen Türkler, bölgedeki virüs endişesini anlattı. Maskesiz kimsenin dışarı çıkmadığını anlatan yolcular, adeta hayalet şehirlerin oluştuğunu söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul Havalimanı'ndaki termal kameralı uygulamalı önlemleri sürüyor. Öte yandan Çin'de bulunan çok sayıda Türk ise virüs endişesiyle planladıkları süreden erken Türkiye'ye geri dönüş yapıyor.

"YOLLAR BOŞALDI KİMSE DIŞARIYA ÇIKMIYOR"

Kaynak: İHA

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