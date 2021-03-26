Çin'den Çivril'e Çivril'den Türkiye'ye açılan kapı; Skylax

Türkiye genelinde 2 bini aşkın bayisi bulunan Skylax Teknolojinin Türkiye distribütörü olan Ayyıldız Ticaret Denizli'nin Çivril ilçesinde yeni yönetim binasının açılışını yaptı.

Türkiye genelinde 2 bini aşkın bayisi bulunan Skylax Teknolojinin Türkiye distribütörü olan Ayyıldız Ticaret Denizli'nin Çivril ilçesinde yeni yönetim binasının açılışını yaptı. Açılışın konuğu olan Tuğba Özay'ın arkasında yazan 'Tuğba Özay geleceğin milletvekili' yazılı pankart dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de adını tarım ile sıklıkla duyuran ve elması ile meşhur olan Çivril ilçesinde teknoloji devi Skylax Teknolojinin Türkiye distribütörlüğünü yapan Ayyıldız Ticaretin yeni yönetim binasının açılışı yapıldı. Türkiye genelinde iki bine aşkın bayi ve sanal pazarlama ile başta hafıza kartı, flaş bellek, bilgisayar faresi ve diğer bilgisayar sarf malzemeleri Çin'den Çivril'e buradan ise Türkiye'ye dağıtılacak. Yeni yönetim binasının açılışında manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay ve 'Mülayim Yollarda' programının sunucusu Mülayim'in (Cengiz Çimen) sunduğu programa, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Skylax Teknoloji Ayyıldız Ticaret Genel Müdürü Muhammet Aydın, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"Tuğba Özay Geleceğin Milletvekili"

Açılış konuğu olan Tuğba Özay'a olan yoğun ilgi ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü manken ve sunucu ile vatandaşlar bir bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılış kurdelesinin kesildiği sırada Tuğba Özay'ın arkasında açılan bir pankartta 'Tuğba Özay geleceğin milletvekili' yazması ünlü mankenin 'siyasete mi başlıyor?' sorusunu akıllara getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı