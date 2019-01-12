Çin'den Battaniye İthalatına Önlem

Çin menşeli battaniye ürünlerinin ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri", "diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri" ile "yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat" (battaniye) yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA