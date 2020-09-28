Çin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog kurma çağrısı
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Çin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog kurma çağrısı

28.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:21
Çin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog kurma çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya yönelik, "Tüm tarafların soğukkanlı ve itidalli davranarak durumu daha gergin hale getirecek adımlar atmaktan kaçınmalarını, anlaşmazlık ve çatışmaları siyasi diyalog yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya yönelik, "Tüm tarafların soğukkanlı ve itidalli davranarak durumu daha gergin hale getirecek adımlar atmaktan kaçınmalarını, anlaşmazlık ve çatışmaları siyasi diyalog yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Pekin yönetiminden Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalara yönelik ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının Ermenistan ile Azerbaycan dahil tüm tarafların çıkarına olduğuna inanıldığını ifade etti.

Sözcü Wenbin, "Tüm tarafların soğukkanlı ve itidalli davranarak durumu daha gergin hale getirecek adımlar atmaktan kaçınmalarını, anlaşmazlık ve çatışmaları siyasi diyalog yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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