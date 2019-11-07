Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

07.11.2019 05:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 05:52

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri

Tren'in kokpitinden görüntüler

Tren'in tüp tünelden geçişi

Tren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişi İSTANBUL - Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve Marmaray'ı kullanarak İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi) İstanbul'dan geçti.

Kaynak: AA