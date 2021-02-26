Çin'den Arjantin'e 904 bin doz Sinopharm Kovid-19 aşısı getirildi
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Çin'den Arjantin'e 904 bin doz Sinopharm Kovid-19 aşısı getirildi

26.02.2021 04:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 04:54
Çin'den Arjantin'e 904 bin doz Sinopharm Kovid-19 aşısı getirildi

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 904 bin doz aldı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 904 bin doz aldı.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Arjantin Havayollarına ait uçak, yerel saatle 21.30 civarında başkent Buenos Aires yakınında bulunan Uluslararası Ezeiza Havalimanına indi.

904 bin doz aşının teslimatı sırasında Arjantin Kabine Şefi Santiago Cafiero, Sağlık Bakanı Carla Vizzotti ve Dışişleri Bakanı Felipe Sola havalimanında hazır bulundu.

Çin'in geliştirdiği Sinopharm'ın aşısı, Arjantin'e Rus aşısı Sputnik V ile Hindistan'da üretilen Covishield aşısının ardından getirilen 3. Kovid-19 aşısı oldu.

Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının Arjantin'de acil kullanımına 21 Şubat 2021'de onay verilmişti.

Ülkeye, Sinopharm'ın aşısının yanı sıra daha önce 1 milyon 240 bin doz Sputnik V ile 580 bin doz Covishield aşısı getirmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 51 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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