Çin'den Antalya'daki üçlü zirveye ilişkin açıklama - Haberler

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Çin'den Antalya'daki üçlü zirveye ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çin'den Antalya'daki üçlü zirveye ilişkin açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin olarak Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye- Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin olarak Rusya- Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Çin tarafının toplantının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne olumlu katkı sağlamasını ümit ettiğini belirtti. Sözcü Zhao, Çin tarafının Ukrayna-Türkiye-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladığını vurguladı. Görüşmenin Rusya-Ukrayna çatışmasının başladığı günden bu güne gerçekleştirilen en yüksek seviyeli görüşme olduğuna dikkat çeken Zhao, ilgili tarafların karşılıklı saygı ilkesine dayanarak aynı yönde ilerleyip ciddiyetle müzakereyi yürütmesi arzusunu ifade etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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