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Çin'den, Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye görüşmesine destek

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'den, Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye görüşmesine destek

Çin, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için diyaloğu kolaylaştıracak tüm çabaları desteklediğini bildirdi.

Çin, Rusya- Ukrayna savaşının sonlanması için diyaloğu kolaylaştıracak tüm çabaları desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmeye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in barış için diyaloğu ve müzakereleri kolaylaştıracak tüm çabaları desteklediğini ifade eden Sözcü Cao, "Umarız taraflar, gerilimin düşürülmesi ve Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne yönelik çabalara hız verir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle yürütülen görüşmelerin ardından Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının, 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türkiye'nin de katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştirmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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