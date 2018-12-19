Çin'den Acil Durumlarda Güvenlik Ağına Dönüşen Drone Tasarımı

Çin'de tasarlanan bir drone, acil durumlarda güvenlik ağına dönüşüyor.

Çin merkezli Guangdong Polytechnic Üniversitesi'nden Liu Xiang, Diao Hao-Ming, Li Hao-Hu, Zhu Nan-Tong, Li Guo-Yu ve Hu Zhen-Yuan'ın tasarladığı Net Drone ismi verilen insansız hava aracı (UAV), pervanelere sahip dört eş parçadan oluşuyor ve acil durumlarda yüksek bir konumda bulunan ve tahliyeye ihtiyaç duyan kişilere yardım için havalanıyor. Belirlenen konuma ulaşan drone, dört ayrı parçaya bölünerek içerisinde yer alan güvenlik ağını geriyor ve tahliye edilen kişilere güvenli bir alan sağlıyor.

Söz konusu droneun oluşturulması için gereken teknolojinin henüz var olmadığı belirtilirken, Net Guard'ın bu yılki Golden Pin Konsept Tasarım Ödülü'nü kazandığına dikkat çekildi. - İstanbul

Kaynak: DHA