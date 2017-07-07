Çin'den Açık Denizlerden Uydu Fırlatma Projesi

Çin, ticari uyduları açık denizlerden fırlatmayı öngören bir projeyi 2018'e kadar uluslararası kullanıma sunmayı planlıyor.



Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Kurumu (CASC), 10 bin tonluk kuru yük gemisinin modifiye edilerek güvertesine bir rampa platformu monte edilmesiyle gerçekleştirilecek proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.



Şinhua ajansının CASC yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, proje için kilit öneme sahip taşıyıcı roket teknolojiler, yıl içinde test edilerek 2018'in sonuna kadar uluslararası ticari firmaların hizmetine sunulacak.



Projenin hayata geçmesiyle yerli üretim "Çangcıng" (Uzun Yürüyüş) serisi roketler ile 500 kilogram ağırlığındaki bir ticari uydunun 500 kilometrelik yüksek güneş senkronize yörüngesine sıfırdan on dereceye kadar eğimle gönderilebileceği vurgulandı.



Pekin yönetimi, uzaya geçen yıl 22 misyon fırlatmıştı. Ülke, geçen yıl haziran ayında başarıyla test ettiği Uzun Yürüyüş-7 roketi ile toksik yakıt kullanımını azaltacak yeni nesil roketleri uzay araçlarının ateşlenmesinde kullanacağını açıklamıştı.



Çin, 2 Haziran'da "Uzun Yürüyüş" serisi roketlerin en yeni ve en yüksek taşıma kapasitesine sahip olan modeli Çangcıng-5 Y2'yi fırlatmış ancak bu denemenin başarısız olduğu duyurulmuştu.



Ülkenin yerli üretim "taşıyıcı roketleri", şimdiye kadar 60 yerli ve yabancı ticari şirket için uydu fırlattı.