Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "Donald Trump arkadaşım. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "Donald Trump arkadaşım. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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