Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "Donald Trump arkadaşım. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "Donald Trump arkadaşım. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu