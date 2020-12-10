Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi

Çin, Washington'un Çinli yetkililere getirdiği yaptırımlara misilleme olarak, ABD'li diplomatların Hong Kong ve Makao'ya vizesiz girişlerini yasakladığını ve ABD'li bazı Kongre üyelerine de yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin, Washington'un Çinli yetkililere getirdiği yaptırımlara misilleme olarak, ABD'li diplomatların Hong Kong ve Makao'ya vizesiz girişlerini yasakladığını ve ABD'li bazı Kongre üyelerine de yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün yaptığı açıklamada, "Çin, Hong Kong konusunda kötü davranış ortaya koyan ABD'li idari yetkililere, Kongre üyelerine, hükümet dışı örgütlerin personeline ve bu kişilerin aile üyelerine karşı eyleme geçme kararı aldı" dedi. Sözcü Chunying ayrıca, ABD'li diplomatik pasaport hamillerinin Hong Kong ve Makao'ya yapacakları ziyaretler için vizesiz giriş uygulamasını iptal etme kararı aldığını da kaydetti.

ABD geçtiğimiz günlerde, Pekin'in tartışmalı Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı çıkarması nedeniyle Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 14 başkan yardımcısına yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Washington'un son yaptırımları açıklamasının ardından, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zheng Zeguang'ın ABD'nin Pekin Maslahatgüzarı Robert Forden'i Bakanlığa çağırarak, protestolarını ilettiği belirtilmişti. ABD'nin son yaptırım listesinde en üst pozisyonda yer alan yetkili, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi de olan Wang Chen. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı